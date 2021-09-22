الكاظمي يدعو إلى الذهاب لصناديق الاقتراع وإنهاء حقبة من الفساد

2021/09/22 | 16:29 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد دعا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، إلى الذهاب لصناديق الاقتراع وإنهاء حقبة من الفساد، محذرا من وعود كاذبة تتضمن التعيينات أو توزيع قطع الأراضِ.أبرز ما تحدّث به الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء: – نعقد جلستنا لهذا اليوم، ونحن على بُعد أيام من إجراء الانتخابات المقبلة، وكلنا ثقة وتفاؤل بأن …

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