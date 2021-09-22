عاجل.. ذي قار تقرر تعطيل الدوام 3 أيام

2021/09/22 | 16:29 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قررت محافظة ذي قار، تعطيل الدوام الرسمي 3 أيام، ويستثني دوائر معينة.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بناءً على مناشدات المواطنين الكرام، محافظ ذي قار أحمد غني الخفاجي يعطل الدوام الرسمي ليوم الاحد، لتكون عطلة زيارة الاربعين يوم 26 و 27 و 28 من شهر أيلول الجاري”ز وأشار …

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ذي قار تقرر تعطيل الدوام 3 أيام أولاً على النور نيوز.

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