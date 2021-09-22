2021/09/22 | 16:29 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد تمكنت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد، م إلقاء القبض على متهم بتزوير سند عقاري بقيمة 5 مليارات دينار، ومتهمين آخرين بالسرقة وقضايا جنائية.وذكرت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مكتب إجرام باب الشيخ تمكن من إلقاء القبض على متهم لقيامه بتزوير سند عقاري بقيمة 5 مليارات دينار”، لافة …

ظهرت المقالة القبض على متهمين بالتزوير والسرقة وقضايا جنائية في بغداد أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على متهمين بالتزوير والسرقة وقضايا جنائية في بغداد) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على متهمين بالتزوير والسرقة وقضايا جنائية في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).