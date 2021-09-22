2021/09/22 | 16:29 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يحذر من محاولات شراء الأصوات عبر تعيينات وهمية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/22 | 16:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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