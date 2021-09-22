2021/09/22 | 16:29 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لبحث مجالات التعاون المشترك.. الزراعة تعقد اجتماعا مع برنامج الاغذية العالمي WFP هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/22 | 16:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لبحث مجالات التعاون المشترك.. الزراعة تعقد اجتماعا مع برنامج الاغذية العالمي WFP) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لبحث مجالات التعاون المشترك.. الزراعة تعقد اجتماعا مع برنامج الاغذية العالمي WFP) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).