2021/09/22 | 16:30 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بشكل رسمي.. عباس عمران مديرا لشركة الخطوط الجوية العراقية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/22 | 16:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بشكل رسمي.. عباس عمران مديرا لشركة الخطوط الجوية العراقية) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بشكل رسمي.. عباس عمران مديرا لشركة الخطوط الجوية العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).