2021/09/22 | 16:30 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: zkFAGofLl4Y

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عضو مركز الرفد الاعلامي وصال الشمري: المال السياسي لعب دورا سلبيا في السباق الانتخابي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عضو مركز الرفد الاعلامي وصال الشمري: المال السياسي لعب دورا سلبيا في السباق الانتخابي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).