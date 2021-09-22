2021/09/22 | 16:30 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: tSK1tcAsRJs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. امين بغداد علاء معن يدعو الشركات الاردنية للمشاركة في تنفيذ مشاريع نهضة بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. امين بغداد علاء معن يدعو الشركات الاردنية للمشاركة في تنفيذ مشاريع نهضة بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).