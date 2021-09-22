هل تود تقوية جهازك المناعي؟ تأكد أنك تستهلك هذه الفيتامينات والمعادن

2021/09/22 | 16:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إذا كنت مهتماً بتقوية جسمك، فمن المهم الانتباه لما تستهلكه كجزء من نظامك الغذائي.وإليك ما يمكنك تناوله للمحافظة على جهازك المناعي.

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