الذهب يستقر مع ترقب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي

2021/09/22 | 16:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين نتائج اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي وتصريحات لرئيسه ”جيروم باول“ بشأن تقليص دعمه الهائل للاقتصاد المتضرر بفعل جائحة كورونا.ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية الذي سجل 1773.81 دولارا للأوقية (الأونصة)، فيما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 1774.90 دولارا.وقالت رونا أوكونيل، المحللة لدى ”ستون إكس“: ”تتوقع الأسواق بالفعل نتيجة قوية والخيط الفاصل سيكون المؤتمر الصحفي“ الذي سيعقده باول.وأضافت، أن "الذهب يشهد أيضا ”لجوءا للملاذات الآمنة للتحوط من المخاطر“.ولا يزال قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي، محط التركيز ويمكن أن يحدد مصير الذهب على المدى القريب، فمن شأن رفع سعر الفائدة في نهاية المطاف أن يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.ويتابع المستثمرون أيضا التطورات بشأن مجموعة إيفرجراند الصينية المثقلة بالديون بعد أن قالت إنها ستدفع بعض فوائد السندات المستحقة غدا الخميس، مما قدم قدرا من الدعم للأسهم.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 1.1 % إلى 22.72 دولارا للأوقية، وارتفع البلاديوم 3.7 % إلى 1977.20 دولارا.وزاد البلاتين 1.7 % إلى 969.50 دولارا.

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