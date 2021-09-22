2021/09/22 | 16:32 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد طالب النائب محمد الكربولي، اليوم الأربعاء، بمحاكمة جميع المحققين المتورطين بظلم الابرياء.وقال الكربولي في تغريدة عبر “تويتر” تابعه “النور نيوز”، ان “فضيحة تعذيب الابرياء بيد المحققين لارغامهم على الاعتراف بجرائم لم يفعلوها يدحض كل تهم الارهاب التي يرزح الآف الابرياء بموجبها في السجون وتسببت باعدام المئات منهم”.وأضاف، “نطالب بمحاكمة جميع …

ظهرت المقالة نائب يطالب بمحاكمة جميع المحققين المتورطين بظلم الأبرياء أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يطالب بمحاكمة جميع المحققين المتورطين بظلم الأبرياء) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يطالب بمحاكمة جميع المحققين المتورطين بظلم الأبرياء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).