2021/09/22 | 16:34 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ كشفت بيانات صحية حديثة جمعتها وكالة “فرانس برس”، عن منح أكثر من ستة مليارات جرعة من اللقاحات المضادة لمرض “كوفيد 19” في جميع أنحاء العالم، لكن وتيرة التطعيم تتفاوت بشكل صارخ بين دول العالم.وجرى منح ستة مليارات جرعة من لقاحات كورونا في العالم، حتى يوم الأربعاء على الساعة 9:30 بتوقيت غرينتش، استنادا إلى مصادر رسمية.ويتقدم […]

ظهرت المقالة العالم يتقدم على درب التلقيح..



تقديم 6 مليارات جرعة أولاً على الايام نيوز.

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