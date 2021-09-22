2021/09/22 | 16:37 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 22 سبتمبر 2021 | 04:31 مساءً

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العثور على 6 أوكار ونفق واحزمة ناسفة تابعة لداعش في داقوق

العثور على 6 أوكار ونفق واحزمة ناسفة تابعة لداعش في داقوق

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