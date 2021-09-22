رئيس جديد يتولى مهام إدارة شركة الخطوط الجوية العراقية

2021/09/22 | 16:40 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شغل مناصب مهمة في عدة مفاصل من وزارة النقل وأدارها بنجاح.

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