الكويت تبدي رغبتها بالتعاون مع العراق في ازمة المياه

2021/09/22 | 16:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أبدت جمهورية الكويت، اليوم الاربعاء، رغبتها بالتعاون مع العراق في ازمة المياه.وذكرت وزارة الموارد المائية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “الوكيل الفني للوزارة، حسين عبد الامير بكة، استقبل […]

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