الإعلام الأمني: تدمير 6 اوكار ونفق واحزمة ناسفة في كركوك

2021/09/22 | 16:45 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاربعاء، عن تدمير 6 أوكار ونفق وحزامين ناسفين و٥ اسطوانات غاز وعبوتين قمعيتين في وادي الشاي بمحافظة كركوك.

وقالت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بناءً على المعلومات الاستخبارية من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، تم قصف أهداف في وادي الشاي بالقرب من مقبره تل حمه التابعة لقضاء داقوق، بعدها باشرت قوة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية مع القوة الماسكة للأرض المتمثلة باللواء ٤٥ بالجيش العراقي الى مكان القصف الجوي واثناء التفتيش، عثرت على ٦ أوكار ونفق وحزامين ناسفين و٥ اسطوانات غاز وعبوتين قمعيتين ومواد غذائية واغطية وتجهيزات عسكرية ومدنية.



وكتب دينية وسجلات وجهازي موبايل".

واضافت انه " تم تدمير الأوكار والحزامين الناسفين من قبل الجهد الهندسي".

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