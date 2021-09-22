محافظ ذي قار: أزمة شح البنزين ستنتهي اليوم

2021/09/22 | 16:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن محافظ ذي قار احمد الخفاجي، الأربعاء، أن أزمة شح البنزين في المحافظة ستنتهي اليوم.

وقال الخفاجي في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، انه "تم الاتصال بوزارة النفط حول ازمة البنزين في المحافظة، وتبين ان سبب ذلك هو تاخر وصول المنتج المستورد للعراق".

واضاف ان "مدير عام توزيع المنتجات النفطية ابلغنا ان المادة المستوردة من البنزين قد وصلت الى الميناء، وسنقضي على شح البنزين اليوم في المحافظة".

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