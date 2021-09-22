الجائحة تقتل العشرات والحصيلة تقترب من 20 ألف ضحية

2021/09/22 | 16:47 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة فيروس "كورونا" في العراق، الأربعاء، إلى أكثر من 1.98 مليون إصابة.

سجل العراق أكثر من 2900 إصابة جديدة بالفيروس الفتاك

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 22 أيلول/سبتمبر، وتضمن تسجيل 2906 إصابات، و38 حالة وفاة.

وأشار الموقف، إلى تسجيل أكثر من 4900 آلاف حالة تماثل للشفاء بمعدل 94.6%.

وبلغ عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج أكثر من 85 ألف شخص، بينهم 613 تحت العناية المركزة.

كما ارتفعت حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى 21949 حالة وفاة.

وبلغ عدد الأشخاص الخاضعين لحملة التطعيم، حتى الآن، أكثر من 4.54 مليون شخص.

وتصدر وزارة الصحة تحذيرات مستمرة من خطورة الموجة الثالثة للجائحة، مشيرة إلى صعوبة استعياب الأعداد المتزايدة من المصابين.

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