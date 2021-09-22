ضبط مئات القنابل غير المنفلقة على طريق ’ديوانية حمزة’ (صور)

2021/09/22 | 16:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت مديرية الدفاع المدني العامة، الأربعاء، معالجة أكثر من 650 مقذوفا مختلفا على طريق ديوانية – حمزة.

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وقالت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (22 أيلول 2021)، إنه "تمكنت مفارز معالجة القنابل غير المنفلقة في مديرية دفاع مدني القادسية، من معالجة ورفع عدد من المقذوفات والمتساقطات الجوية بالتنسيق مع دائرة شؤون الألغام/ وزارة الصحة والبيئة، وذلك في منطقة أم عباسيات على طريق ديوانية – حمزة".

وأضافت، "حيث تمت معالجة 654 مقذوفاً مختلف الأنواع والأحجام، وتم نقلها إلى ساحة تجميع الذخائر الحربية في منطقة ميدان الرمي لغرض تسليمها اصولياً إلى كتيبة معالجة القنابل غير المنفلقة التابعة لوزارة الدفاع، بغية إتلافها لاحقا وفق السياقات المعتمدة".

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