2021/09/22 | 16:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- https://www.instagram.com/tv/CUGRvE3Fr7P/?utm_medium=copy_link متابعة/ المركز الخبري الوطني نشر أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، مقطع فيديو يوم الثلاثاء يظهر فيه وهو يجري التمارين على دراجة هوائية، على أمل أن يغادر المستشفى.وظهر بيليه في الفيديو على دراجة، بينما […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بيليه يمارس الرياضة في المستشفى ويمازح جماهيره: سأعود قريبا إلى سانتوس “فيديو” المركز الخبري الوطني.

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