محافظ ذي قار يكشف سبب ازمة الوقود و موعد معالجتها

2021/09/22 | 16:58 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف محافظ ذي قار احمد غني الخفاجي، الاربعاء، عن السبب الرئيسي لازمة الوقود في المحافظة، مؤكدا على حلها اليوم او غدا.

وقال الخفاجي في تصريح خاص لـ NRT، اليوم (22 ايلول 2021)، ان السبب الرئيسي للازمة هو تأخر وصول مادة البنزين المستورد وتم الاتصال بوزارة النفط حول شحة الوقود في المحافظة،" مضيفا انه "بلغنا من قبل وزارة النفط ان مادة البنزين المستورد قد وصلت اليوم الى موانىء البلاد".

واوضح، انه "اليوم او غدا سيتم القضاء على شحة الوقود في المحافظة"، دون ان يذكر اي تفاصيل اخرى.

وكانت أغلب محطات الوقود الأهلية في الناصرية اغلقت ابوابها جراء نفاد مادتي البنزين والكاز، فيما طالب مواطنون في الناصرية بوضع حلول عاجلة للأزمة.

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