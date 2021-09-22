2021/09/22 | 17:00 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد تجدد تهديدها لطهران باللجوء لمحكمة العدل الدولية لاستحصال "حقوقها" المائية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/22 | 17:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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