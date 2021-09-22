بالوثيقة.. ديالى تسجل انتعاشا غير مسبوق في تسويق منتوجات الدواجن لـ8 محافظات عراقية

2021/09/22 | 17:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى حصلت وكالة (بغداد اليوم) على وثيقة رسمية صادرة عن المستشفى البيطري في ديالى تظهر بالارقام حجم ما جرى تسويقه من منتوجات الدواجن خلال شهر ايلول الجاري، كاشفة عن تسويق اكثر من مليوني ومئة الف دجاجة لحم واكثر من 620 الف دجاجة لحم ونحو 260 الف كارتون بيض واكثر من مليون من افراخ اللحم.

وقال احد منتجي الدواجن في ديالى يوسف الزيدي في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان "3 اسباب دفعت لانتعاش تسويق منتوجات الدواجن في ديالى خلال 2021 بمعدلات ربما هي الاعلى بعد 2003 ابرزها احتواء الامراض الفتاكة من قبل المستشفى البيطري وسرعة التفاعل مع اي حالة بالاضافة الى زيادة خبرة اصحاب الحقول واعتمادهم اطر السلامة لمنع وصول الامراض".

واضاف الزيدي،ان" قطاع الدواجن في ديالى يوفر فرص عمل تصل الى 5 الاف وربما اكثر وهي تحقق الاكتفاء في المحافظة ويصدر اكثر من 60% من الانتاج الى اسواق 8 محافظات عراقية ومنها بغداد".

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