تدمير 6 أوكار ونفق ومتفجرات في كركوك

2021/09/22 | 17:00 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، تدمير 6 أوكار ونفق وحزامين ناسفين ومتفجرات في وادي الشاي بمحافظة كركوك.وذكرت الخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بناءً على المعلومات الاستخبارية من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، تم قصف أهداف في وادي الشاي بالقرب من مقبره تل حمه التابعة …

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