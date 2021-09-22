سحب مليار دولار للقبة الحديدية من مشروع الموازنة الأمريكية في اللحظة الأخيرة.. وإسرائيل: تأجيل فني

2021/09/22 | 17:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدّث وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، مع زعيم الأغلبية في مجلس النواب الأمريكي ستيني هوير، مساء الثلاثاء، بعد سحب الأموال الخاصة بنظام القبة الحديدية للدفاع الجوي الإسرائيلي من مشروع قانون تمويل الحكومة الأمريكية في اللحظة الأخيرة.

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