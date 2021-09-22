الدفاعي: المجلس الاعلى وثق الكثير من عمليات انتهاك حقوق الانسان في زمن النظام البائد

2021/09/22 | 17:04 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد عضو المكتب السياسي للمجلس الاعلى الاسلامي العراقي، علي الدفاعي، اليوم الاربعاء، ان المجلس الاعلى وثق الكثير من عمليات انتهاك حقوق الانسان في زمن النظام البائد، و عمل على نقل معاناة الشعب العراقي للعالم.وقال الدفاعي لبرنامج “كاتب وقضية”، ان “هناك ارث تاريخي انطلق به مجموعة من الشباب الرسالي”.واضاف ان “الماكنة الاعلامية للنظام […]

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