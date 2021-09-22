2021/09/22 | 17:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/ المركز الخبري الوطني حسمت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاربعاء، الجدل والقلق الذي يسود الأوساط الشعبية، حول استغلال البطاقات الانتخابية الخاصة بموتى فيروس كورونا، في العملية الانتخابية المقبلة.وقالت المتحدث باسم المفوضية، جمانة الغلاي، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المفوضية تكشف عبر “NNC” بشأن البطاقات الخاصة بموتى “كورونا”: حجبنا بيانات 43 ألف متوفي المركز الخبري الوطني.

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