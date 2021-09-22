بالفيديو .. ضبط 9 كيلوات من المخدرات في منفذ طريبيل الحدودي

2021/09/22 | 17:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأربعاء، تمكن عناصرها من ضبط 9 كيلو مخدرات نوع كرستال في منفذ طريبيل الحدودي.

وقال إعلام الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم) انه "بناء على معلومات مكتب جهاز المخابرات الوطني العراقي في منفذ طريبيل تم ضبط 9 كيلو مخدرات نوع كرستال بين الحد العراقي الاردني".

وأضافت ان "عمليه الضبط تمت من قبل فريق عمل من المخابرات وشرطة الكمارك والمنافذ والاستخبارات بالتنسيق مع الجانب الاردني".

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