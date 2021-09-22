2021/09/22 | 17:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بابل

أعلن محافظ بابل حسن منديل، الاربعاء، بدء التحقيقات الخاصة بقضية الرجل "البريء" المتهم بقتل زوجته في بابل.

وقال مكتب المحافظ في بيان، أن الاخير "وصل الى مديرية الأمن الوطني في المحافظة للمباشرة بالتحقيقات الخاصة بقضية الرجل المتهم بقتل زوجته التي عثر عليها حية".

ويوم امس الثلاثاء، أعلنت محكمة تحقيق محافظة بابل، عن اتخاذ الاجراءات القانونية بحق ضابط التحقيق الذي اجرى التحقيق مع المتهم بقتل زوجته التي ثبت بأنها على قيد الحياة.وذكرت المحكمة في بيان، ان "محكمة تحقيق الحلة اتخذت الاجراءات القانونية بحق ضابط التحقيق الذي اجرى التحقيق مع المتهم المفرج عنه علي كاظم عبد حميدان، المتهم بقتل زوجته التي ثبت بأنها على قيد الحياة".واضاف البيان ان "الاجراءات القانونية اتخذت بناءً على طلب الادعاء العام وان التحقيق جارٍ بخصوص جريمة تضليل القضاء وممارسة وسائل غير مشروعة قانونا في التحقيق".وأصدر القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، توجيهاً بفتح تحقيق فوري بشأن قضية مواطن أدين بجريمة لم يرتكبها في بابل.



وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان، ان "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وجه، بفتح تحقيق فوري فيما نسب من توجيه السلطات المعنية الاتهام الجنائي، لأحد المواطنين في محافظة بابل، بجريمة لم يتضح ارتكابها أو وقوعها".ووجّه الكاظمي بـ "إيقاف المسؤول المعني بمكافحة الإجرام في المنطقة محل الاعتقال، وإحالة جميع المسؤولين إلى التحقيق قدر تعلق الأمر بمسؤولياتهم الوظيفية المتصلة بتوجيه الاتهام للمواطن موضوع الاتهام غير المستند إلى دليل"، مؤكداً على "ضرورة الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان في جميع الإجراءات الحكومية".وأمر رئيس الوزراء "بسرعة إجراء التحقيق وكشف الملابسات، وتحميل المشتركين المقصرين المسؤولية القانونية والجنائية عن أي ظلم أو حيف يطال مواطناً عراقياً، مهما بلغت رتب المقصرين ومناصبهم".وشدد الكاظمي على "إعادة حقوق الضحية جميعها، وتعويضه عما واجهه من تجاوزات وانتهاكات أثناء التحقيق".

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