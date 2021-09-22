2021/09/22 | 17:32 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد المحلل السياسي، خالد الطائي، اليوم الاربعاء، ان المجلس الاعلى الاسلامي العراقي ما زال ضمن خيمة المرجعية الدينية العليا.وقال الطائي لبرنامج “كاتب وقضية”: “مفكرون اسلاميون كثيرون عملوا على تأسيس المجلس الاعلى”.واضاف “ما زلنا نعيش العطاء الكبير للمجلس الاعلى”.وبين الطائي ان “قوى اسلامية كثيرة تعاونت في تشكيل المجلس الاعلى”.ولفت ان “المجلس […]

ظهرت المقالة الطائي: المجلس الاعلى ما زال ضمن خيمة المرجعية الدينية العليا أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطائي: المجلس الاعلى ما زال ضمن خيمة المرجعية الدينية العليا) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطائي: المجلس الاعلى ما زال ضمن خيمة المرجعية الدينية العليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).