2021/09/22 | 17:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني قررت إدارة مطار النجف الأشرف الدولي، اليوم الاربعاء، ان يكون دوام الموظفين 100 % بدلاً عن 50 % وذلك لاستقبال زائري الأربعينية، فيما أكدت أنه تم تسجيل قفزة بأعداد الوافدين إلى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قرار من ادارة مطار النجف يخص دوام الموظفين المركز الخبري الوطني.

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