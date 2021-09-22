الإمارات تعلن السماح بعدم إلزامية ارتداء الكمامات في هذه الأماكن

2021/09/22 | 17:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات عن السماح بعدم إلزامية ارتداء الكمامات في بعض الأماكن مع تطبيق مبدأ التباعد الجسدي بمسافة مترين.

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