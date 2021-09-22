ضبط 9 كيلوات من المواد المخدرة في منفذ طريبيل الحدودي

2021/09/22 | 17:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعأعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الأربعاء، ضبط 9 كيلوغرامات من المخدرات في منفذ طريبيل الحدودي. وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بناء على معلومات مكتب جهاز المخابرات الوطني العراقي في منفذ طريبيل تم ضبط 9 كيلوغرامات من المخدرات نوع كرستال بين الحدين العراقي والاردني". وأضافت، أنه "تمت عملية الضبط من قبل فريق عمل من المخابرات وشرطة الجمارك والمنافذ والاستخبارات بالتنسيق مع الجانب الاردني".

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