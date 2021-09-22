المرشحة أحلام الهمّات تستعرض لـ”النور” مشاكل التربية والتعليم وتشدد على حقوق المحاضرين

2021/09/22 | 17:35 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد إستعرضت المرشحة عن الدائرة الرابعة في محافظة نينوى “أحلام محمد سعيد الهمّات”، مشاكل التربية والتعليم، وخاصة في المناطق والقرى البعيدة عن مركز المدينة، فيما شددت على حقوق المحاضرين والكوادر التدريسية.وقالت “أحلام الهمّات” المرشحة عن الدائرة الرابعة في نينوى تسلسل (39) في تصريح لـ”النور نيوز”، ان “هناك مناطق كثيرة تابعة لقضاء تلعفر …

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