2021/09/22 | 17:41 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 22 سبتمبر 2021 | 05:21 مساءً

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بسبب زيادة أعداد الوافدين..



مطار النجف يضع خطتين لاستقبال زائري الأربعين

اعلنت إدارة مطار النجف الأشرف الدولي، الاربعاء، عن وضع خطتين اثنتين لاستقبال زائري الأربعينية خلال الأيام المقبلة، فيما أكدت أنه تم تسجيل قفزة بأعداد الوافدين إلى المطار".



وقال مدير إعلام مطار النجف الأشرف عدي البهاش لوكالة الأنباء الرسمية، إن "إدارة مطار النجف الأشرف الدولي أعدت العدة الكاملة لاستقبال زائري الأربعينية"، مشيرا إلى أن "الإدارة ومنذ أكثر من شهر أتممت الاستعدادات ووضعت خطتين اثنتين لاستقبال الزائرين الأولى تشمل الأعداد القليلة أي بنحو 20 رحلة في اليوم، والثانية تشمل الأعداد الكبيرة المحتملة في الأيام المقبلة والتي من المتوقع أن تصل إلى 100 رحلة في اليوم".



وأضاف، أن "هناك استعدادات كبيرة وواضحة تبدأ من هبوط الطائرة على أرض مطار النجف الأشرف حتى خروج المسافرين من صالات المطار، والتي تتضمن إجراءات صحية دولية معتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية"، مشيرا إلى أن "إدارة المطار قررت أن يكون دوام الموظفين 100 % بدلاً عن 50 % لضمان انسيابية العمل".



وأكد أنه "لغاية الآن لا توجد أي مشكلة في الرحلات اليومية وجميع الأمور تسير بانسيابية عالية"، لافتا إلى أنه "في الأسبوع الماضي كانت أعداد المسافرين بين قادم ومغادر تصل إلى 13 ألفا، ومع اقتراب الزيارة فمن المحتمل أن نصل إلى ذات العدد بيوم واحد".

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