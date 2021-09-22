محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي 3 أيام

2021/09/22 | 17:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت محافظة ذي قار، اليوم الأربعاء،

عن تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة

لمدة 3 أيام؛ وذلك بذكرى أربعينية

الإمام الحسين (عليه السلام).

وقال محافظ ذي قار أحمد الخفاجي في

بيان، إنه "بناء على مناشدات الم

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