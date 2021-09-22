2021/09/22 | 17:41 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت محافظة ذي قار، اليوم الأربعاء،
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عن تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة
لمدة 3 أيام؛ وذلك بذكرى أربعينية
الإمام الحسين (عليه السلام).
وقال محافظ ذي قار أحمد الخفاجي في
بيان، إنه "بناء على مناشدات الم
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي 3 أيام) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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