المشتركة تشكل مقراً أمنياً جوالاً في كربلاء

2021/09/22 | 17:42 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افشال اي مخطط لاستهداف الزائرين في كربلاء.

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