وزيرة الطاقة الأمريكية: وجود “تلاعب” بأسعار الغاز في أوروبا

2021/09/22 | 17:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني دعت وزيرة الطاقة الأمريكية، جينيفر جرانهولم، خلال إفادة صحفية عبر الهاتف، اليوم الأربعاء، دول الاتحاد الأوروبي لمواجهة “التلاعب في سوق الغاز الأوروبية بهدف زيادة الأسعار”.وعلى حد تعبير المسؤولة الأمريكية، فإن “سوق الغاز […]

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