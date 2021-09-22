2021/09/22 | 17:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني قامت وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، بتسفير وجبة جديدة من الجرحى الى الاردن ولبنان لغرض العلاج.وذكر بيان لمديرية شؤون الشهداء والجرحى في الوزارة، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “من مطار بغداد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الداخلية تسفر وجبة جديدة من الجرحى الى الاردن ولبنان لغرض العلاج (صور) المركز الخبري الوطني.

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