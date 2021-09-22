الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....23 - محمد الحنفي

2021/09/22 | 17:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الحنفي محاربة الفساد الجماعي مساهمة في تقدم جماعاتنا الترابية:.....4ح ـ والناخبون، عندما يختارون مرشحا معينا، فإن هذا الاختيار، يجب أن يكون حرا، ونزيها، بعيدا عن كل أشكال الفساد الانتخابي، حتى تصير جماعاتنا تحت إشراف الأعضاء المنتخبين، انتخابا حرا، ونزيها، سعيا إلى جعل الجماعات الترابية متحررة، من كل أشكال الفساد الجماعي، وعاملة على التخلص من الفساد، المترسخ في الجماعات الترابية، حتى تصير جماعاتن ......





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