اجتماع موسّع في وزارة الداخلية بشأن مراعاة ’حقوق الإنسان’ أثناء التحقيقات

2021/09/22 | 17:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

عقدت وزارة الداخلية اجتماعاً، الأربعاء، بحثت خلاله توجيهات وزير الداخلية بمراعاة حقوق الإنسان وأهمية تطبيق العمل المهني خلال التحقيق في الحوادث والقضايا.

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وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (22 أيلول 2021)، أنه "حسب توجيهات وزير الداخلية، عقد الوكيل الأقدم حسين العوادي وكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عماد محمود، اليوم الأربعاء، اجتماعاً مع عدد من مدراء مكافحة الإجرام في بغداد والمحافظات بحضور عدد من الضباط، وجرى خلال الاجتماع نقل توجيهات وزير الداخلية في موضوع مراعاة حقوق الإنسان، وأهمية تطبيق العمل المهني خلال التحقيق بالحوادث والقضايا، وأن يكون اي تحقيق مبنياً على أسس ومعايير دولية ووطنية وتوفير البيئة اللازمة لإكمال الإجراءات الشرطوية في أي قضية أو حادث ما".

وأضاف البيان، "وتم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية التعامل الإنساني والحسن مع الموطنين، وعلى احترام المواطن وتقديم أفضل الخدمات له، وهذا ما أكد عليه دولة رئيس الوزارء في أكثر من مناسبة".

وتابع، "كما جرى بحث الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في تعزيز الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد والعمل على الحد من انتشار الجريمة بمختلف صورها".

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