كومان يتذكر ميسي: كان طاغية

2021/09/22 | 17:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في وقت يشهد برشلونة أزمة كبرى مع انطلاقة موسم لا يلوح واعدا، خرج المدرب الهولندي رونالد كومان بتصريحات عن نجم الفريق السابق ليونيل ميسي، معتبرا أن الأخير كان يتصرف مثل "طاغية" خلال التدريبات.

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