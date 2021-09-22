2021/09/22 | 18:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الأربعاء، إثر لقائه نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في نيويورك أن “إيران مستعدّة لاستئناف المفاوضات حول برنامجها النووي في موعد وشيك”، وذلك […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طهران تعلن استعدادها لاستئناف المفاوضات النوويّة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طهران تعلن استعدادها لاستئناف المفاوضات النوويّة ) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طهران تعلن استعدادها لاستئناف المفاوضات النوويّة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).