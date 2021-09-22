2021/09/22 | 18:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس الوزراء يصوت على آلية توزيع الأراضي السكنية وفق مبادرة “داري” المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الوزراء يصوت على آلية توزيع الأراضي السكنية وفق مبادرة “داري”) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الوزراء يصوت على آلية توزيع الأراضي السكنية وفق مبادرة “داري”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).