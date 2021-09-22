مجلس الوزراء يصوت على آلية توزيع الأراضي السكنية وإنشاء مستشفى للسرطان

2021/09/22 | 18:01 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد صوت مجلس الوزراء العراقي، اليوم الأربعاء، على آلية توزيع الأراضي السكنية، وإنشاء مستشفى للأمراض السرطانية.وقال وزير التخطيط خالد بتال النجم، ان “مجلس الوزراء صوت على آلية توزيع الأراضي السكنية، وفق مبادرة داري”، مشيرا الى انه “سيتم توفير القروض من المصارف الحكومية للمواطنين المشمولين بالأراضي السكنية”.وأضاف، ان “مجلس الوزراء قرر منح …

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