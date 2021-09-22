2021/09/22 | 18:01 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد شارك محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب، في معرض الخدمات المالية والمصرفية المنعقد في بغداد، اليوم الاربعاء، إلى جانب وزير المالية وعدد من ممثلي القطاع المصرفي والمالي، فيما أكد ان البنك يسعى إلى إصلاح القطاع المصرفي وتحقيق التوازن الاقتصادي.وقال مخيف في كلمة له، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان …

ظهرت المقالة البنك المركزي يسعى إلى إصلاح القطاع المصرفي وتحقيق التوازن الاقتصادي أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك المركزي يسعى إلى إصلاح القطاع المصرفي وتحقيق التوازن الاقتصادي) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنك المركزي يسعى إلى إصلاح القطاع المصرفي وتحقيق التوازن الاقتصادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).