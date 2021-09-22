2021/09/22 | 18:02 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأربعاء، تشكيل مقر أمني جوال في كربلاء المقدسة لإنجاح المسيرة المليونية، فيما أكدت تنفيذ عمليات استباقية لتأمين أجواء الزيارة.وقال مصدر أمني في قيادة العمليات، للوكالة الرسمية، إن “قيادة العمليات المشتركة شكلت مقراً جوالاً في قاطع عمليات كربلاء المقدسة لغرض تنفيذ الخطة الامنية وتأمين الحماية لزوار الإمام الحسين (عليه […]

ظهرت المقالة لإنجاح المسيرة المليونية..



المشتركة تشكل مقراً أمنياً جوالاً في كربلاء المقدسة أولاً على الايام نيوز.

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