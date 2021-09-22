شاهد لحظة وقوع زلزال عنيف في جنوب شرق أستراليا

2021/09/22 | 18:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة، صباح الأربعاء، جنوب شرق أستراليا، وتسبب في دمار كبير وانقطاع في التيار الكهربائي، ويظهر هذا الفيديو لحظة وقوع الزلزال.

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