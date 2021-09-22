مجلس الوزراء يصوت على آلية توزيع الأراضي السكنية

2021/09/22 | 18:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير التخطيط: رئيس الوزراء دعا خلال

جلسة مجلس الوزراء لتقديم شكاوى في حال

حدوث خروق انتخابية

وزير التخطيط: الحكومة تدعو المرشحين

والكتل السياسية إلى التحلي بروح

المنافسة وعدم استغلال حاجة المواطنين

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