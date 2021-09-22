الدفاع المدني ترفع عدد من المقذوفات والمتساقطات الجوية في الديوانية

2021/09/22 | 18:13 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في منطقة أم عباسيات على طريق ديوانية - حمزة.

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